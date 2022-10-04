"Шахтар" - "Динамо": визначено дату та час проведення українського Класичного

Стало відомо, коли відбудеться перший матч між грандами українського футболу "Шахтарем" і "Динамо" в умовах повномасштабної війни з російськими окупантами.

Українська Прем'єр-ліга затвердила дати проведення та час початку матчів 7-го туру Чемпіонату України, серед яких поєдинок між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, перше Всеукраїнське футбольне дербі цього сезону відбудеться в неділю, 16 жовтня. Гра між "гірниками" та "біло-синіми" розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Місце проведення зустрічі стане відомим пізніше. Раніше повідомлялося, що матч між "Шахтарем" та "Динамо" може бути зіграний у Лондоні, однак згодом від цієї ідеї відмовилися.

Наразі "Шахтар" очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 13 очок. "Динамо" з 6 балами розташувалося на 9-й сходинці.

У шостому турі Чемпіонату України "гірники" гратимуть зі "Львовом", а "біло-сині" зустрінуться з "Рухом".

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