"Шахтар" дізнався суперників в основному раунді оновленої Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" отримав суперників в основній стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Процедура жеребкування відбулася у четвер, 29 серпня, у Монако.

В оновленому розіграші найпрестижнішого євротурніру "гірники" виступатимуть в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних команд. Суперниками чемпіона України стануть "Баварія" (Німеччина), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина), "Аталанта" (Італія), "Арсенал" Лондон (Англія), "Янг Бойз" (Швейцарія), ПСВ (Нідерланди), "Брест" (Франція), "Болонья" (Італія).

Суперники "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів-2024/25

Із кошика 1 (вдома): "Баварія" (Німеччина)

Із кошика 1 (на виїзді): "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

Із кошика 2 (вдома): "Аталанта" (Італія)

Із кошика 2 (на виїзді): "Арсенал" (Англія)

Із кошика 3 (вдома): "Янг Бойз" (Швейцарія)

Із кошика 3 (на виїзді): ПСВ (Нідерланди)

Із кошика 4 (вдома): "Брест" (Франція)

Із кошика 4 (на виїзді): "Болонья" (Італія)

Зазначимо, що перед автоматизованим жеребкуванням 36 клубів були поділені на кошики, відповідно до їхніх коефіцієнтів УЄФА. Всі учасники Ліги чемпіонів отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків. "Шахтар" був посіяний з другого кошика.

Кожна команда в основному раунді Ліги чемпіонів проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Календар матчів буде опубліковано у суботу, 31 серпня.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – у форматі двоматчевих протистоянь, фінал складатиметься з одного поєдинку.

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