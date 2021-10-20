"Шахтар" до Києва не приїхав": реакція соцмереж на нищівну поразку українського клубу в Лізі чемпіонів

"Шахтар" до Києва не приїхав": реакція соцмереж на нищівну поразку українського клубу в Лізі чемпіонів

"Гірники" поки навіть не мають забитих голів.

Донецький "Шахтар" у рамках 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів зазнав розгромної поразки в Києві від мадридського "Реала" з рахунком 0:5 .

Після поєдинку вболівальники вщент розкритикували український колектив. До вашої уваги коментарі деяких із них.

Вот и первый гол Шахтера в этой ЛЧ — Manigor (@Manigor2020) October 19, 2021

Отже, справа була не в Каштру.

Каштру, між іншим, їв цей Реал на сніданок.) — Олег Бабій (@Gullit_87) October 19, 2021

Суб’єктивні причини поразки Шахтаря:

• інертна гра попереду у 1 таймі

• 0 (нуль) вдалих обіграшів від Тете та Соломона

• індивідуальні гольові помилки Додо та відсутність його підключень

• швидкий другий пропущений м’яч

• Мадрид зробив висновки з попередніх поразок#UCL — Вадим Скічко (@VadymSkichko) October 19, 2021

Шахтёр в Киев не приехал. Винисиус забил гол тура. У меня всё) — Константин Генич (@GenichK) October 19, 2021

за всё время, которое я болею за Шахтер - так плохо как сейчас #Шахтер играл только при Паулу Фонсеке. — кефирчик (@nikifiron) October 19, 2021

Что твориться с Шахтером? Команда которая год за годом шумела в ЛЧ, сейчас абсолютно беспомощно смотрится .#ШахтерРеал — In da football (@In_da_football) October 19, 2021

Шахтёр очень печален. Слабейшая команда ЛЧ. Очень разочаровывают. Но это только первый сезон Де Дзерби. Посмотрим, что будет дальше. — Manigor (@Manigor2020) October 19, 2021

От і Шахта отримала свої 5 в ЛЧ...

Наші клуби в єврокубках поки статистами виступають — Vadim Lyapin (@fibber77) October 19, 2021

У паралельному матчі цієї групи міланський "Інтер" вдома переміг тираспольський "Шериф" - 3:1.

Після третього туру групового етапу у квартеті D лідирує "Шериф" (6 очок), "Реал" (6) - на другому місці, "Інтер" (4) - третій, "Шахтар" (1) - останній. Додамо, що за три матчі в групі "гірники" не спромоглися навіть забити бодай один м'яч.

Четвертий тур ЛЧ запланований на 3 листопада: "Реал" - "Шахтар", "Шериф" - "Інтер".

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поскаржився на суддівство у грі з Королівським клубом.

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