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"Шахтар" до Києва не приїхав": реакція соцмереж на нищівну поразку українського клубу в Лізі чемпіонів

"Шахтар" до Києва не приїхав": реакція соцмереж на нищівну поразку українського клубу в Лізі чемпіонів

Associated Press

"Гірники" поки навіть не мають забитих голів.

Донецький "Шахтар" у рамках 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів зазнав розгромної поразки в Києві від мадридського "Реала" з рахунком 0:5.

Після поєдинку вболівальники вщент розкритикували український колектив. До вашої уваги коментарі деяких із них.

  • У паралельному матчі цієї групи міланський "Інтер" вдома переміг тираспольський "Шериф" - 3:1.
  • Після третього туру групового етапу у квартеті D лідирує "Шериф" (6 очок), "Реал" (6) - на другому місці, "Інтер" (4) - третій, "Шахтар" (1) - останній. Додамо, що за три матчі в групі "гірники" не спромоглися навіть забити бодай один м'яч.
  • Четвертий тур ЛЧ запланований на 3 листопада: "Реал" - "Шахтар", "Шериф" - "Інтер".

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поскаржився на суддівство у грі з Королівським клубом.

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