"Шахтар" до Києва не приїхав": реакція соцмереж на нищівну поразку українського клубу в Лізі чемпіонів

"Гірники" поки навіть не мають забитих голів.
Донецький "Шахтар" у рамках 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів зазнав розгромної поразки в Києві від мадридського "Реала" з рахунком 0:5.
Після поєдинку вболівальники вщент розкритикували український колектив. До вашої уваги коментарі деяких із них.
Вот и первый гол Шахтера в этой ЛЧ— Manigor (@Manigor2020) October 19, 2021
Отже, справа була не в Каштру.— Олег Бабій (@Gullit_87) October 19, 2021
Каштру, між іншим, їв цей Реал на сніданок.)
Суб’єктивні причини поразки Шахтаря:— Вадим Скічко (@VadymSkichko) October 19, 2021
• інертна гра попереду у 1 таймі
• 0 (нуль) вдалих обіграшів від Тете та Соломона
• індивідуальні гольові помилки Додо та відсутність його підключень
• швидкий другий пропущений м’яч
• Мадрид зробив висновки з попередніх поразок#UCL
Шахтёр в Киев не приехал. Винисиус забил гол тура. У меня всё)— Константин Генич (@GenichK) October 19, 2021
за всё время, которое я болею за Шахтер - так плохо как сейчас #Шахтер играл только при Паулу Фонсеке.— кефирчик (@nikifiron) October 19, 2021
Что твориться с Шахтером? Команда которая год за годом шумела в ЛЧ, сейчас абсолютно беспомощно смотрится .#ШахтерРеал— In da football (@In_da_football) October 19, 2021
Шахтёр очень печален. Слабейшая команда ЛЧ. Очень разочаровывают. Но это только первый сезон Де Дзерби. Посмотрим, что будет дальше.— Manigor (@Manigor2020) October 19, 2021
От і Шахта отримала свої 5 в ЛЧ...— Vadim Lyapin (@fibber77) October 19, 2021
Наші клуби в єврокубках поки статистами виступають
по старій схемі, доречі pic.twitter.com/ihySpFLI9I— di bestuzheva³³; (@directorkys) October 19, 2021
- У паралельному матчі цієї групи міланський "Інтер" вдома переміг тираспольський "Шериф" - 3:1.
- Після третього туру групового етапу у квартеті D лідирує "Шериф" (6 очок), "Реал" (6) - на другому місці, "Інтер" (4) - третій, "Шахтар" (1) - останній. Додамо, що за три матчі в групі "гірники" не спромоглися навіть забити бодай один м'яч.
- Четвертий тур ЛЧ запланований на 3 листопада: "Реал" - "Шахтар", "Шериф" - "Інтер".
Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поскаржився на суддівство у грі з Королівським клубом.