"Шахтар" драматично уникнув поразки в першому матчі плейоф Ліги Європи проти "Марселя" (відео)

Донецький "Шахтар" зіграв унічию з французьким "Марселем" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на "Фолькспаркштадіоні" у німецькому Гамбурзі завершився з рахунком 2:2 .

Через війну з російськими окупантами номінально домашній поєдинок "гірники" були змушені провести за кордоном.

У першому таймі команди не створили великої кількості гольових моментів, однак м'яч все ж побував у воротах "провансальців".

На 27-й хвилині Егіналду забив у порожні ворота, після того як Данило Сікан поборовся з голкіпером "Марселя" Пау Лопесом і віддав передачу на бразильця. Але сталося це вже після свистка арбітра, який вирішив зупинити гру через фол проти Олександра Зубкова та призначити штрафний удар на користь "Шахтаря".

У другому таймі "Марселю" вдалося відкрити рахунок. На 64-й хвилині П'єр-Емерік Обамеянг на дальній стійці розстріляв ворота Дмитра Різника після подачі з правого флангу від Жонатана Клосса.

Підопічні Маріно Пушича зуміли швидко відігратися. На 68-й хвилині Микола Матвієнко скористався помилкою Клосса, який у власному штрафному не влучив по м'ячу, і точно пробив у правий нижній кут.

На останній хвилині основного часу французький клуб знову вийшов уперед. Обамеянг продерся крізь двох суперників на лівому фланзі штрафного та прострілив у центр, звідки Іліман Ндіає поцілив у лівий кут.

Проте чемпіон України боровся до самого фінального свистка, за що й отримав заслужену винагороду. У компенсований час, на 90+3-й хвилині, Егіналду головою замкнув подачу з правого флангу від Зубкова та вирвав для донеччан нічию.

Огляд матчу "Шахтар" – "Марсель"

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 22 лютого, на стадіоні "Велодром" у Марселі.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого, а матчі – 7 і 14 березня.

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