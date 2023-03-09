"Шахтар" драматично втратив перемогу над "Феєнордом" у Лізі Європи – супергол Ракицького (відео)

Донецький "Шахтар" зіграв унічию з нідерландським "Феєнордом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи – 1:1 .

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України поєдинок відбувся у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

У першому таймі нідерландський клуб серйозно тиснув на ворота Анатолія Трубіна, тоді як "гірники" були змушені практично весь час оборонятися. Найкращий момент "Феєнорд" мав на 37-й хвилині, коли Квіліндсі Гартман з меж штрафного низом пробив поруч зі стійкою.

На старті другого тайму "Феєнорд" створив ще кілька небезпечних моментів. Данілу впритул замикав простріл до штрафного, але Трубін відбив м'яч ногами. А вже в наступній атаці Аліреза Джаханбахш потужно пробив низом з лінії штрафного – м'яч розминувся зі стійкою.

На 64-й хвилині нідерландці були дуже близькими до забитого гола. Данілу спиною до воріт пробив головою, але Трубін в ефектному стрибку дотягнувся до м'яча.

А на 79-й хвилині підопічні Ігоря Йовічевича шокували суперника. Ярослав Ракицький на ближній стійці в падінні забив спиною після подачі Георгія Судакова з кутового.

Однак втримати перемогу до фінального свистка українському клубу не вдалося. На 88-й хвилині Есек'єль Бульяуде, який за кілька хвилин до цього вийшов на заміну, головою замкнув навіс на дальній стійці та врятував "Феєнорд" від поразки.

Огляд матчу

Поєдинок-відповідь між командами запланований на 16 березня у Роттердамі. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи заплановане на 17 березня.

Читайте також:

"Арсенал" із Зінченком розписав бойову нічию в Португалії у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (відео)

Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу