Шахтар – Феєнорд: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Донеччани поборються з нідерландським клубом за путівку до чвертьфіналу другого за престижністю єврокубка.

У четвер, 9 березня, донецький "Шахтар" зустрінеться з нідерландським "Феєнордом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України поєдинок відбудеться у Варшаві на стадіоні Війська Польського. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Поєдинок-відповідь між командами запланований на 16 березня у Роттердамі. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

"Шахтар" потрапив до плейоф Ліги Європи, посівши третє місце в групі Ліги чемпіонів, де суперниками "гірників" були мадридський "Реал", німецький "РБ Лейпциг" і шотландський "Селтік". В 1/16 фіналу Ліги Європи команда Ігоря Йовічевича пройшла французький "Ренн".

"Феєнорд" одразу вийшов до 1/8 фіналу турніру, вигравши свій квартет Ліги Європи. Нідерландський колектив на груповому етапі обійшов данський "Мітьюлланд", італійський "Лаціо" та австрійський "Штурм". Цікаво, що всі чотири команди набрали по 8 очок, але саме представник Ередивізі став найкращим за додатковими показниками.

Де дивитися матч Шахтар – Феєнорд

На території України перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Феєнордом" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція гри буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Феєнорд

У майбутньому поєдинку букмекери вище оцінюють шанси нідерландської команди. На перемогу "Феєнорда" пропонують поставити з коефіцієнтом 2,33. Нічия – 3,50. Виграш донеччан – 3,10.

Фаворитом двоматчевого протистояння також є клуб з Нідерландів, на вихід якого до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,35. Тріумф "Шахтаря" за підсумками двох поєдинків оцінюють коефіцієнтом 3,21.

Минулого вікенду "Шахтар" познущався з "Металіста 1925" в УПЛ, здобувши перемогу з рахунком 0:7. "Гірники" ділять перше та друге місця в турнірній таблиці чемпіонату України з "Дніпром-1", обидва клуби набрали по 36 очок.

з "Металіста 1925" в УПЛ, здобувши перемогу з рахунком 0:7. "Гірники" ділять перше та друге місця в турнірній таблиці чемпіонату України з "Дніпром-1", обидва клуби набрали по 36 очок. "Феєнорд" в останньому матчі на власному полі мінімально обіграв "Гронінген" (1:0) у чемпіонаті Нідерландів. Наразі роттердамці з 55 очками лідирують у Ередивізі, випереджаючи на три бали "Аякс".

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