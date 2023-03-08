Шахтар – Феєнорд: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Текстовий репортаж першого поєдинку плейоф Ліги Європи між "гірниками" і нідерландським клубом.

У четвер, 9 березня, донецький "Шахтар" зустрінеться з нідерландським "Феєнордом" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України поєдинок відбудеться у Варшаві на стадіоні Війська Польського. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Поєдинок-відповідь між командами запланований на 16 березня у Роттердамі. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи заплановане на 17 березня.

Минулого вікенду "Шахтар" познущався з "Металіста 1925" в УПЛ, здобувши перемогу з рахунком 0:7. "Гірники" ділять перше та друге місця в турнірній таблиці чемпіонату України з "Дніпром-1", обидва клуби набрали по 36 очок.

з "Металіста 1925" в УПЛ, здобувши перемогу з рахунком 0:7. "Гірники" ділять перше та друге місця в турнірній таблиці чемпіонату України з "Дніпром-1", обидва клуби набрали по 36 очок. "Феєнорд" в останньому матчі на власному полі мінімально обіграв "Гронінген" (1:0) у чемпіонаті Нідерландів. Наразі роттердамці з 55 очками лідирують у Ередивізі, випереджаючи на три бали "Аякс".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого поєдинку між "Шахтарем" і "Феєнордом".