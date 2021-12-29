"Шахтар" хоче підписати зіркогового форварда "Аякса": названа сума, яку готовий викласти український клуб

Перша спроба "гірників" виявилася невдалою.

Донецький " Шахтар " всерйозн зацікавлений у придбанні талановитого нападника амстердамського "Аякса" - Давіда Нереса.

Як повідомляє Goal, "гірники" готові викласти за 24-річного футболіста 15 мільйонів євро. Це вже буде друга спроба українського клуба придбати бразильця, адже до цього "Шахтар" вже робив пропозицію амстердамцям, проте отримав відмову.

За інформацією джерела, український клуб навіть готовий зберегти за "Аяксом" частину економічних прав на гравця. Також сторони обговорюють, якою буде сума трансферу – фіксованою чи залежатиме від бонусів за подальші досягнення.

Зазначимо, що наразі на позиції лівого вінгера в "Шахтарі" виступає співвітчизник Нереса - Тете. Нещодавно там виступав й Марлос, але він вже покинув клуб.

Нерес перебрався до "Аякса" взимку 2017 року з бразильського "Сан-Паулу" за 22 мільйони євро;

Цього сезону на його рахунку 22 матчі в усіх турнірах, чотири забиті голи та дві результативні передачі;

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Давида у 22 млн євро, його контракт з "Аяксом" закінчується влітку 2023 року.

Раніше розповідалося про те, що тренер "Шахтаря" попросив клуб підписати форварда "Челсі".