"Шахтар" і "Полісся" розписали нічию в центральному матчі 15-го туру УПЛ (відео)

"Шахтар" зіграв унічию з "Поліссям" у стартовому матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі донеччани більше володіли м'ячем та перевершили житомирців за створеними гольовими моментами, однак забити бодай один гол жодна з команд так і не зуміла. Як підсумок, "суха" нічия.

Додамо, що "Полісся" догравало поєдинок у меншості – на 90+2-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив В'ячеслав Танковський.

Огляд матчу "Шахтар" – "Полісся"

"Гірники" вдруге поспіль втратили очки в чемпіонаті України. Минулого туру підопічні Маріно Пушича зазнали поразки від "Дніпра-1" (1:3).

Після цього матчу "Полісся" (30 очок) посідає друге місце в УПЛ, поступаючись лідеру "Дніпру-1" за додатковими показниками. "Шахтар" (25 балів) йде на четвертій позиції, але провів на дві гри менше, ніж житомирський клуб.

У наступному турі чемпіонату України "помаранчево-чорні" 3 грудня зустрінуться з "Металістом 1925". А команда Юрія Калитвинцева 1 грудня прийматиме "Верес".

Читайте також:

Суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в плейоф відбору на Євро-2024

Маккабі Тель-Авів – Зоря: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Збірна України дізналася свого суперника в плейоф відбору на Євро-2024