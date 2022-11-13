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"Шахтар" і "Зоря" розійшлися бойовою нічиєю в УПЛ: арбітриня вивела команди на матч з кавуном

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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"Шахтар" і "Зоря" розійшлися бойовою нічиєю в УПЛ: арбітриня вивела команди на матч з кавуном

Фото: УПЛ

"Гірники" не змогли наблизитися до "Дніпра-1", який лідирує в чемпіонаті.

Донецький "Шахтар" і луганська "Зоря" зіграли внічию в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:2.

Перед початком зустрічі головна арбітриня Катерина Монзуль вивела команди на поле з кавуном у руках. Це своєрідна присвята звільненню Херсона від російських окупантів.

"Особливий м'яч на сьогоднішній грі. Херсон – це Україна!", – підписала відповідні фото пресслужба "гірників".

Що стосується самого матчу, то "гірники" повели в рахунку на 13-й хвилині зусиллями Артема Бондаренка. Наприкінці першого тайму Ігор Кирюханцев допоміг луганцям відновити паритет.

Одразу ж після перерви Кирюханцев додав до свого забитого м'яча асист, який перетворив у гол Сергій Булеца. Підопічних Ігоря Йовічевича врятував від поразки Валерій Бондар – захисник "помаранчево-чорних" встановив підсумковий рахунок у поєдинку на 64-й хвилині.

  • "Шахтар" з 27 очками залишився на другому місці в УПЛ, поступаючись лідеру – "Дніпру-1" – 5 балами. Щоправда, "гірники" провели на одну гру менше. "Зоря" з 23 пунктами посідає третю позицію.
  • У наступному турі донеччани 19 листопада проведуть очну битву з "Дніпром-1", а луганці днем раніше зіграють з "Олександрією".

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Дата публікації
Перегляди
506
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