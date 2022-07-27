"Шахтар" із голом-шедевром Мудрика поступився "Аяксу" в товариському матчі: відео

Донецький "Шахтар" у рамках благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace програв амстердамському "Аяксу" на його полі з рахунком 1:3.

Зазначимо, що для нідерландців це була остання товариська гра перед новим сезоном, тоді як українці проводили лише свій другий контрольний матч.

У стартовому складі "Шахтаря" на цей матч вийшло 11 українців, та й загалом на лаві запасних був лише один легіонер - хорват Невен Джурасек. Гравці "Шахтаря" вийшли на поле з прапорами України та у футболках із назвами міст-героїв, які постраждали через напад Росії. Перед початком матчу пролунав Гімн України, а команди вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв війни.

Фото: ФК Шахтар

У самій грі рахунок було відкрито на 33-й хвилині - півзахисник "гірників" Михайло Мудрик здійснив ефектний забіг від своєї половини поля, обігравши на шляху декілької опонентів, та завдав удару повз голкіпера амстердамців.

Фото: ФК Шахтар

Фото: ФК Шахтар

Попри це, піти на перерву в статусі лідера "Шахтарю" не судилося, адже під завісу тайму серб Душан Тадич відновив паритет на табло.

У другому таймі головний тренер донеччан Ігор Йовічевич довірив місце в складі молоді. Юні гравці "Шахтаря" тримали оборону до 73 хвилини, поки дальній удар із подальшим рикошетом від Стевена Бергейса не засмутив Андрія Пятова. А на 85-й хвилині амстердамці оформили остаточний рахунок, коли пресингом відібрали м’яч, і Кудус з лінії штрафного майданчика пробив під дальню штангу.

До вашої уваги відеоогляд цієї зустрічі.

Гра за мир в Україні!



Дивіться ефектний гол Мудрика та інші найкращі моменти поєдинку «Шахтаря» з «Аяксом».#Shakhtar #Україна #АяксШахтар pic.twitter.com/vhQE5GtzAh — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 26, 2022

Раніше на зборі в Нідерландах Шахтар зіграв внічию з "Фортуною" – 3:3;

Наступний товариський матч "Шахтаря" відбудеться в суботу, 30 липня, проти нідерландського "Утрехта";

А 7 серпня запланована гра в Римі проти "Роми", теж у рамках підготовки до сезону та в рамках туру Shakhtar Global Tour for Peace;

Старт нового сезону української Прем’єр-ліги призначено на 23 серпня.

Додамо, що "Шахтар" у сезоні 2022/23 зіграє одразу в групі Ліги чемпіонів.