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"Шахтар" із гравцями збірної України вирвав перемогу над "турецькими німцями" на зборах

"Шахтар" із гравцями збірної України вирвав перемогу над "турецькими німцями" на зборах

ФК Шахтар

Вирішальний гол забив Михайло Мудрик.

Донецький "Шахтар" провів третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Австрії. Команда Роберто Де Дзербі подужала німецький "Тюркгюджю" - 2:1.

У стартовому складі "гірників" вийшли воротар Анатолій Трубін і нападник Георгій Судаков, які лише напередодні повернулися з розташування збірної України на Євро-2020.

Донецька команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму - пенальті реалізував Манор Соломон. На 81-й хвилині суперник "гірників" зумів відігратися зусиллями Петара Слішковича. Але перемога все ж виявилася за віцечемпіоном України - на 85-й хвилині вирішальний гол у зустрічі забив Михайло Мудрик.

Зазначимо, що "Тюркгюджю" це німецький клуб, заснований у 1975 році за ініціативою представників турецької діаспори Мюнхена. Від сезону-2020/21 команда виступає в третій Бундеслізі.

Для "Шахтаря" це був третій матч на зборах в Австрії. Раніше "гірники" розгромили австрійський "Санкт-Йохан" з рахунком 5:0, після чого програли польському "Ракуву" (1:2).

  • Наступний контрольний матч "Шахтар" проведе 9 липня з "Шальке".
  • Нову кампанію "гірники" розпочнуть 24 липня матчем за Суперкубок України з київським "Динамо".