"Шахтар" із гравцями збірної України вирвав перемогу над "турецькими німцями" на зборах

Вирішальний гол забив Михайло Мудрик.

Донецький "Шахтар" провів третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Австрії. Команда Роберто Де Дзербі подужала німецький "Тюркгюджю" - 2:1.

У стартовому складі "гірників" вийшли воротар Анатолій Трубін і нападник Георгій Судаков, які лише напередодні повернулися з розташування збірної України на Євро-2020.

Донецька команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму - пенальті реалізував Манор Соломон. На 81-й хвилині суперник "гірників" зумів відігратися зусиллями Петара Слішковича. Але перемога все ж виявилася за віцечемпіоном України - на 85-й хвилині вирішальний гол у зустрічі забив Михайло Мудрик.

Зазначимо, що "Тюркгюджю" це німецький клуб, заснований у 1975 році за ініціативою представників турецької діаспори Мюнхена. Від сезону-2020/21 команда виступає в третій Бундеслізі.

Для "Шахтаря" це був третій матч на зборах в Австрії. Раніше "гірники" розгромили австрійський "Санкт-Йохан" з рахунком 5:0, після чого програли польському "Ракуву" (1:2).

Наступний контрольний матч "Шахтар" проведе 9 липня з "Шальке".

Нову кампанію "гірники" розпочнуть 24 липня матчем за Суперкубок України з київським "Динамо".

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