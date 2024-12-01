"Шахтар" на останніх хвилинах втратив перемогу в матчі УПЛ з "Рухом" (відео)

"Гірники" не скористалися можливістю скоротити відставання від лідерів чемпіонату.

"Шахтар" зіграв унічию з "Рухом" у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм залишився за донецьким клубом – на 23-й хвилині голом відзначився Микола Матвієнко.

Однак наприкінці зустрічі "гірники" втратили переможний результат. На 90+1-й хвилині Роман Дідик вирвав нічию для львівської команди.

Огляд матчу "Шахтар" – "Рух"

Після цього поєдинку "Шахтар" (30 очок) продовжує посідати третє місце в УПЛ. Підопічні Маріно Пушича на 6 балів відстають від "Динамо" та "Олександрії", які лідирують у чемпіонаті. "Рух" (19 пунктів) перебуває на восьмій позиції.

У наступному турі УПЛ донеччани 5 грудня зустрінуться з "Ворсклою", а "жовто-чорні" 9 грудня на виїзді позмагаються з "Поліссям". Перед цим львів'яни 4 грудня приймуть "Полісся" в перенесеному матчі 1-го туру чемпіонату України.

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