"Шахтар" на останніх секундах дотиснув найгіршу команду чемпіонату і зміцнив лідерство в УПЛ (відео)

"Гірники" ледь не втратили очки у поєдинку зі "Львовом".

"Шахтар" обіграв "Львів" у перенесеному матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" закінчився з рахунком 1:2 .

Перший тайм гри минув без забитих голів. Після перерви, на 56-й хвилині, господарі несподівано вийшли вперед – захисник "гірників" Гіоргі Гочолейшвілі головою зрізав м'яч у власні ворота.

Але вже на 62-й хвилині команда Ігоря Йовічевича відновила паритет у зустрічі. Георгій Судаков забив дальнім ударом не без допомоги рикошету – м'яч від стійки опинився у сітці львів'ян.

Перемогу "помаранчево-чорні" вирвали вже в компенсований час. На 90+4-й хвилині після скидання від Данила Сікана головою у ворота м'яч спрямував венесуельський форвард Кевін Келсі.

Переможний гол Кевіна Келсі, завдяки якому Шахтар здобув три очки у матчі проти Львова ⚽️#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/N7XTrBD0MO — Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 12, 2023

Огляд матчу

"Шахтар" (49 очок) продовжує лідирувати в УПЛ і збільшив відрив від найближчого переслідувача – "Дніпра-1" – до 4 балів. Але дніпряни провели на одну гру менше. "Львів" (13 пунктів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі донеччани зіграють з тим же "Львовом" в рамках 21-го туру чемпіонату України. Матч відбудеться в неділю, 16 квітня.

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