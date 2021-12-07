"Шахтар" на останніх секундах втратив перемогу над "Шерифом" Вернидуба в Лізі чемпіонів (відео)

"Шахтар" на останніх секундах втратив перемогу над "Шерифом" Вернидуба в Лізі чемпіонів (відео)

Підопічні Роберто Де Дзербі не змогли взяти реванш за поразку в Молдові та попрощалися з єврокубками.

Донецький "Шахтар" не зумів обіграти тираспольський "Шериф" в матчі заключного, 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів-2021/22. Поєдинок на НСК "Олімпійський" в Києві завершився з рахунком 1:1 .

"Гірники" відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Сергій Кривцов виконав розкішний "черпачок" до штрафного майданчика за спини захисникам "Шерифа", а Фернандо розвернувся та проштовхнув м'яч у дальній нижній кут.

Незважаючи на величезну перевагу за гольовими моментами та у володінні м'ячем, "Шахтар" так і не зміг здобути першу перемогу в основному раунді нинішньої Ліги чемпіонів. У компенсований час нічию "Шерифу" приніс Бобан Ніколов - з близької відстані він пробив Олексія Шевченка, який вийшов на заміну.

Нагадаємо, у поєдинку першого туру в Тирасполі "Шериф" українського тренера Юрія Вернидуба сенсаційно розібрався з "Шахтарем" (2:0).

Відеоогляд матчу