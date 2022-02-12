"Шахтар" на останній хвилині виграв "гірницьке" дербі на зборах у Туреччині

"Шахтар" на останній хвилині виграв "гірницьке" дербі на зборах у Туреччині

Донецький клуб переміг "Шахтар" із Караганди.

Донецький "Шахтар" провів перший контрольний матч на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Команда Роберто Де Дзербі обіграла "Шахтар" із Караганди з рахунком 2:1 .

Віцечемпіон України вийшов вперед на 35-й хвилині. Михайло Мудрик заробив пенальті, який реалізував зимовий новачок донецької команди Давід Нерес.

На 77-й хвилині Кирило Маляров забив за номінальних гостей і зрівняв рахунок. Проте на останній хвилині основного часу підопічні Де Дзербі все ж вирвали перемогу - відзначився Юхим Конопля.

Далі у донецького клубу заплановано ще три контрольні матчі в Туреччині. Підопічні Де Дзербі зіграють проти "Маріуполя" (15 лютого), "Астани" (18 лютого) та "Риги" (19 лютого).

"Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці . "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.

. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали. У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".

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