"Шахтар" на тривалий час втратив зіркового гравця: пропустить матчі Ліги чемпіонів і не зіграє з "Динамо"

"Шахтар" на тривалий час втратив зіркового гравця: пропустить матчі Ліги чемпіонів і не зіграє з "Динамо"

Погані новини для команди Роберто Де Дзербі.

Форвард донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре вибув на тривалий час через травму коліна, отриману в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з міланським "Інтером".

"Футболістові належить пройти поглиблене медичне обстеження. В найближчі дні буде проведена операція, після чого медична служба складе план відновлення Траоре", - йдеться в заяві донецького клубу на його офіційному сайті.

Таким чином, 20-річний нападник не зіграє в найближчому матчі "гірників" із київським "Динамо" в УПЛ і не допоможе їм в іграх, що залишилися на групового етапу Ліги чемпіонів.

Лассіна отримав пошкодження в дебюті поєдинку з "Інтером". Форвард невдало підвернув ногу після того, як у нього за інерцією влетів суперник.

Всього за "гірників" Траоре встиг зіграти 14 поєдинків і забити 9 м'ячів.

Матч між "Шахтарем" та "Інтером" завершився з рахунком 0:0.

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