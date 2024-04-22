"Шахтар" насилу обіграв "Зорю" та не підпустив "Динамо" у чемпіонських перегонах (відео)

"Шахтар" обіграв "Зорю" в заключному матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на "Арені Львів" завершилася перемогою донецького клубу з рахунком 2:1 .

Перший тайм поєдинку минув без забитих голів. На старті другої половини гри луганці несподівано вийшли вперед – на 50-й хвилині точним ударом відзначився Денис Антюх.

Однак підопічні Маріно Пушича зуміли переламати перебіг протистояння та здобути вольову перемогу. На 72-й хвилині рахунок зрівняв Егіналду, а на 87-й хвилині вирішальний гол забив Данило Сікан.

Догравала матч "Зоря" в меншості – на останній хвилині основного часу пряму червону картку отримав воротар луганців Олександр Сапутін, який вибіг за межі штрафного майданчика та в підкаті збив Сікана.

Огляд матчу "Шахтар" – "Зоря"

Перемога дозволила "Шахтарю" (58 балів) зміцнити своє лідерство в УПЛ – донеччани знову випереджають "Динамо" на 4 очки. "Зоря" (26 пунктів) залишилася на 11-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України "гірники" 27 квітня на виїзді позмагаються з ЛНЗ. Днем пізніше луганський клуб зіграє проти "Оболоні".

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