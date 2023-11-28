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"Шахтар" назвав стартовий склад на матч Ліги чемпіонів проти "Антверпена"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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"Шахтар" назвав стартовий склад на матч Ліги чемпіонів проти "Антверпена"

"Шахтар" / Фото: ФК Шахтар

Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Донецький "Шахтар" оголосив стартовий склад на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти бельгійського "Антверпена", який сьогодні, 28 листопада, відбудеться на арені  "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.

"Шахтар": Різник, Гочолейшвілі, Матвієнко, Бондар, Азаров, Степаненко, Криськів, Невертон, Судаков, Зубков, Сікан.

Запасні: Рудько, Лемкін, Педрінью, Козік, Ракицький, Кастільо, Егіналду, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Келсі.

Також став відомий стартовий склад "Антверпена" на гру з "Шахтарем".

"Антверпен": Бюте, Вейндал, Алдервейрелд, Кулібалі, Батай, Юсуф, Вермерен, Муя, Керк, Баліквіша, Янссен.

Запасні: Девалкенер, Ламменс, Іленіхена, Еджуке, ван ден Бош, Сміттс, Корбані.

Поєдинок між "Шахтарем" і "Антверпеном" розпочнеться о 19:45 за київським часом. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Антверпен".

В іншому матчі п'ятого туру цієї групи "Барселона" прийматиме "Порту" (28 листопада, 22:00 за київським часом).

Турнірне становище у групі H після чотирьох турів: "Барселона" (9 очок), "Порту" (9), "Шахтар" (6), "Антверпен" (0).

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здобув перемогу над "Антверпеном" в Юнацькій лізі УЄФА.

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Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
444
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