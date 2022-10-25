"Шахтар" назвав стартовий склад на матч проти "Селтіка" в Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" та шотландський "Селтік" оголосили стартові склади на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23, який відбудеться сьогодні, 25 жовтня, в Глазго.

Селтік: Харт – Юрановіч, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор – О'Райлі, Хатате – Абада, Хакшабановіч, Якумакіс – Фурухасі

Запасні: Бейн, Сігріст, Муй, Тернбулл, Маккарті, Бернабеі, Абільдгор, Маеда, Форест, Релстон

Шахтар: Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Мудрик – Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Сікан, Криськів, Джурасек, Кулаков, Топалов, Конопля, Козік, Петряк

Поєдинок на стадіоні "Селтік Парк" розпочнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

"Шахтар" на груповому етапі Ліги чемпіонів: турнірне становище

У стартових чотирьох турах підопічні Ігоря Йовічевича набрали 5 очок і наразі посідають третє місце в групі F після мадридського "Реала" (10), який вже забезпечив собі участь у плейоф ЛЧ , та РБ "Лейпцига" (6). "Селтік" з одним набраним балом замикає квартет.

стартових чотирьох турах підопічні Ігоря Йовічевича набрали 5 очок і наразі посідають третє місце в групі F після мадридського "Реала" (10), який вже забезпечив собі участь у , та РБ "Лейпцига" (6). "Селтік" з одним набраним балом замикає квартет. Поєдинки заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться 2 листопада: "Шахтар" - "РБ Лейпциг", "Реал" - "Селтік".

По дві найкращі команди з кожної групи ЛЧ вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть до стикових матчів Ліги Європи та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи

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