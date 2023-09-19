"Шахтар" назвав стартовий склад на матч з "Порту" в Лізі чемпіонів

Став відомий стартовий склад донецького "Шахтаря" на матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Порту", який відбудеться сьогодні, 19 вересня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.

"Шахтар": Різник, Конопля, Лемкін, Ракицький, Міроші, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Сікан, Келсі.

Запасні: Рудько, Пузанков, Азаров, Козік, Гочолейшвілі, Очеретько, Кастільо, Егіналдо, Криськів, Бондаренко, Кащук, В'юнник.

"Дракони" також оголосили стартовий склад на зустріч з "гірниками".

"Порту": Діогу Кошта, Пепе, Карму, Ейштакіу, Таремі, Зайду, Галено, Хайме, Франку, Варела, Маріу.

Запасні: Рамуш, Кардозу, Груїч, Консейсау, Санчес, Гонсалес, Венделл, Наварро, Баро, Мартінес, Боржеш.

Матч між українським і португальським клубами розпочнеться о 22:00 за київським часом. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Порту".

У паралельному матчі стартового туру групи H іспанська "Барселона" вдома зіграє з бельгійським "Антверпеном".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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