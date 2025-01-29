"Шахтар" назвав стартовий склад на матч заключного туру Ліги чемпіонів з дортмундською "Боруссією"

Поєдинок у Дортмунді відбудеться 29 січня, початок – о 22:00 за київським часом.

Донецький "Шахтар" оголосив стартовий склад на матч останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 з дортмундською "Боруссією".

"Шахтар": Різник, Вінісіус Тобіас, Матвієнко, Бондар, Азаров, Судаков, Криськів, Марлон, Педріньйо, Зубков, Кевін

Запасні: Фесюн, Твардовський, Педро Енріке, Грам, Фарина, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Швед, Невертон, Траоре

Також став відомий стартовий склад "Боруссії" Дортмунд на поєдинок проти чинного чемпіона України.

"Боруссія" Дортмунд: Кобель, Бенсебаїні, Шлоттербек, Джан, Рюерсон, Забітцер, Брандт, Баєр, Адеємі, Гіттенс, Гірассі

Запасні: Маєр, Льотка, Коуто, Антон, Філіппо Мане, Кабар, Азхіль, Рейна, Гросс, Ветьєн, Дюранвіль, Кемпбелл

Поєдинок відбудеться 29 січня на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" в Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Боруссія" Дортмунд – "Шахтар" доступна на нашому сайті.

Після семи турів "гірники" з 7 очками посідають 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, зберігаючи мінімальні теоретичні шанси на вихід до плейоф.

"Джмелі" з 12 балами перебувають на 14-й сходинці турнірної таблиці ЛЧ. Німецький клуб гарантував собі участь у плейоф, а в разі перемоги над донеччанами може поборотися за топ-8 та пряме потрапляння до 1/8 фіналу.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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