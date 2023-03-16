"Шахтар" назвав стартовий склад на вирішальний матч Ліги Європи проти "Феєнорда"

Донецький "Шахтар" оголосив стартовий склад на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти нідерландського "Феєнорда", який відбудеться сьогодні, 16 березня, в Роттердамі.

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Тейлор, Фарина, Ракицький, Джурасек, Топалов, Очеретько, Назарина, Петряк, Сікан, Келсі

Також відомий стартовий склад "Феєнорда" на поєдинок з "гірниками".

"Фейєнорд": Велленройтер, Гертрейда, Ганцко, Траунер, Лопес, Кьокчю, Віффер, Шиманскі, Джаханбахш, Хімінес, Ідріссі

Матч "Феєнорд" – "Шахтар" відбудеться на стадіоні "Де Кюйп". Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

Зазначимо, що перший поєдинок суперників у Варшаві завершився внічию – 1:1.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи заплановане на 17 березня.

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