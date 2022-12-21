"Шахтар" не отримав офіційного запиту від гранда АПЛ щодо Мудрика

Лондонський "Арсенал" поки що не робив донецькому "Шахтарю" офіційної пропозиції щодо вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомив помічник директора з футболу "гірників" Карло Ніколіні.

"Мудрик, як і інші гравці, має прибути 9 січня до Анталії на тренувальний збір.

До нього є інтерес з боку "Арсеналу", але офіційної пропозиції ми не отримували", – цитує Ніколіні журналіст Фабриціо Романо у Twitter.

"Шахтар" має намір продати Мудрика не менш як за 100 мільйонів євро. "Гірники" підвищили вартість гравця за підсумками виступу у груповому раунді Ліги чемпіонів.

На нього претендують багато європейських клубів, серед яких "Ньюкасл", "Арсенал", "Манчестер Сіті" та ПСЖ.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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