"Шахтар" не подужав клуб УПЛ у контрольному поєдинку в Туреччині

"Шахтар" не подужав клуб УПЛ у контрольному поєдинку в Туреччині

Підопічні Роберто Де Дзербі не змогли виграти у приазовців.

Донецький "Шахтар" провів другий контрольний спаринг на тренувальному зборі в Туреччині. Команда Роберто Де Дзербі зіграла внічию з "Маріуполем" - 0:0.

"Гірники" планували провести товариський матч проти солігорського "Шахтаря", однак з невідомих причин зустріч було скасовано.

"Помаранчево-чорні" оперативно знайшли нового суперника. Ним став "Маріуполь", який пасе задніх у турнірній таблиці УПЛ, та кольори якого захищає низка орендованих у "Шахтаря" гравців.

Матч складався з двох таймів по 40 хвилин, протягом яких жодній з команд відзначитися не вдалося. Як підсумок, нульова нічия.

Додамо, що в першому матчі турецького збору підопічні Де Дзербі розгромили австрійський "Вольфсбергер" з рахунком 4:1. Наступний спаринг "гірників" запланований на 31 січня. Суперником донецького клубу стане сербська "Црвена Звєзда".

"Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці . "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.

. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали. У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".

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