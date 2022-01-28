"Шахтар" не подужав клуб УПЛ у контрольному поєдинку в Туреччині

Підопічні Роберто Де Дзербі не змогли виграти у приазовців.
Донецький "Шахтар" провів другий контрольний спаринг на тренувальному зборі в Туреччині. Команда Роберто Де Дзербі зіграла внічию з "Маріуполем" - 0:0.
"Гірники" планували провести товариський матч проти солігорського "Шахтаря", однак з невідомих причин зустріч було скасовано.
"Помаранчево-чорні" оперативно знайшли нового суперника. Ним став "Маріуполь", який пасе задніх у турнірній таблиці УПЛ, та кольори якого захищає низка орендованих у "Шахтаря" гравців.
Матч складався з двох таймів по 40 хвилин, протягом яких жодній з команд відзначитися не вдалося. Як підсумок, нульова нічия.
Додамо, що в першому матчі турецького збору підопічні Де Дзербі розгромили австрійський "Вольфсбергер" з рахунком 4:1. Наступний спаринг "гірників" запланований на 31 січня. Суперником донецького клубу стане сербська "Црвена Звєзда".
- "Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".
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