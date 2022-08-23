"Шахтар" не зумів переграти "Металіст 1925" у стартовому матчі УПЛ (відео)

У вівторок, 23 серпня, донецький "Шахтар" зустрічався з харківським "Металістом 1925" у стартовому матчі української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Донецькому "Шахтарю" не вдалося обіграти харківський "Металіст 1925" у стартовому матчі сезону УПЛ. Поєдинок на НСК Олімпійський завершився безгольовою нічиєю - 0:0 .

Протягом матчу команди створювали біля воріт одне одного низку моментів. На 14-й хвилині Андрій Ременюк з лівого флангу навісив на голову Ростиславу Русину, який пробив по воротах, але Анатолій Трубін врятував "гірників".

За три хвилини Михайло Мудрик пробив по воротах, але Олег Мозіль відбив м'яч перед собою, а Невен Джурасек зіграв на добиванні, але пробив слабко.

В середині першого тайму "Шахтар" знову мав шанс відкрити рахунок. Після закидання партнера Георгій Судаков вискочив сам на сам з Мозілем, але голкіпер вчасно вийшов і ліквідував небезпеку. Наприкінці першої 45-хвилинки після навісу Мудрика зі штрафного Сергій Кривцов головою пробив, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

У другому таймі "гірники" створювали ще небезпечні моменти біля воріт суперника, але відкрити рахунок так і не змогли.

Огляд матчу

Нагадаємо, що на цьому матчі підняли український прапор, який виніс на поле уболівальник на Олімпіаді 1976 року в Канаді.

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