"Шахтар" несподівано не зумів обіграти "Верес" у матчі-відкритті 8-го туру УПЛ (відео)

Донеччани втратили очки вже втретє у нинішньому розіграші чемпіонату України.

"Шахтар" на виїзді зіграв унічию з "Вересом" у стартовому матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 1:1 .

Через повітряну тривогу зустріч розпочалася на 20 хвилин пізніше, ніж було заплановано спочатку. Перший тайм минув без забитих м'ячів.

Після перерви "гірники" відкрили рахунок у грі – на 64-й хвилині пенальті реалізував Георгій Судаков.

Однак втримати перемогу підопічним Маріно Пушича не вдалося. На 81-й хвилині господарі відігралися – Дмитро Кльоц здалеку точно пробив у лівий кут.

Огляд матчу "Верес" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Для "Шахтаря" це вже третя втрата очок у нинішньому розіграші чемпіонату України. Донеччани з 13 очками наразі посідають четверте місце. "Верес" (6 балів) піднявся на 13-ту позицію.

У наступному турі УПЛ "гірники" 6 жовтня приймуть ЛНЗ, а рівненський клуб днем раніше вдома зустрінеться із "Зорею".

Зазначимо, що в середу, 2 жовтня, "Шахтар" зіграє з італійською "Аталантою" в матчі другого туру основного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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