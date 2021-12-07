"Шахтар" нищівною перемогою над "Шерифом" завершив виступи в юнацькій Лізі чемпіонів

"Гірники" провели шість "сухих" голів.

Донецький "Шахтар" у рамках заключного, шостого, туру групової стадії Юнацької Ліги УЄФА розтрощив у Києві молдавський "Шериф" із рахунком 6:0 .

Зазначимо, "гірники" вперше відзначилися у воротах суперника вже на шостій хвилині - забив Крістіан Бако.

До кінця першої половини протистояння український клуб ще двічі засмутив голкіпера тираспольського колективу - відзначилися Владислав Погорілий ( 39 , з пенальті) та Антон Глущенко ( 43 )

У другій половині протистояння донеччани продовжили побиття опонента. Цікаво, що до 80 хвилини рахунок на табло був незмінний, але протягом наступних семи хвилин "Шахтар" ще тричі забив у ворота "Шерифа". М'ячами за "помаранчево-чорних" відзначилися Олександр Ющенко ( 80 ), Даніїл Гончарук ( 85 ) та Ілля Гулько ( 87 ).

Разгром 6:0! «Шахтер» победил «Шериф» в последнем матче сезона Юношеской лиги УЕФА!



Заканчиваем групповой этап на 3-м месте c 9 очками. Спасибо за евросезон, парни #Shakhtar #ШахтерШериф #UYL pic.twitter.com/0TNUMOqO2i — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 7, 2021

Попри таку розгромну перемогу, "гірники" припинили виступ у цьому турнірі, адже ще минулого туру поступилися міланському "Інтеру" (0:1). Цей результат призвів до того, що "Шахтар" вже б точно не піднявся вище третьої позиції у групі.

"Шахтар" із дев'ятьма балами посів третє місце в квартеті;

Молодіж "Шерифа" програла всі шість ігор на груповій стадії;

У Тирасполі донеччани також розбили "Шериф" ( 5:0 );

); Із цієї групи вийшли далі мадридський "Реал" та "Інтер".

Додамо, що 7 грудня о 22:00 на поле київського НСК "Олімпійський" вийдуть дорослі команди "Шахтаря" та "Шерифа". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри. Для обох колективів ця дуель не матиме жодного турнірного значення, адже український клуб вже точно буде останнім, а "Шериф" продовжить боротьбу в Лізі Європи.