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"Шахтар" нищівною перемогою над "Шерифом" завершив виступи в юнацькій Лізі чемпіонів

"Шахтар" нищівною перемогою над "Шерифом" завершив виступи в юнацькій Лізі чемпіонів

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"Шахтар" нищівною перемогою над "Шерифом" завершив виступи в юнацькій Лізі чемпіонів

ФК Шахтар

"Гірники" провели шість "сухих" голів.

Донецький "Шахтар" у рамках заключного, шостого, туру групової стадії Юнацької Ліги УЄФА розтрощив у Києві молдавський "Шериф" із рахунком 6:0.

Зазначимо, "гірники" вперше відзначилися у воротах суперника вже на шостій хвилині - забив Крістіан Бако.

До кінця першої половини протистояння український клуб ще двічі засмутив голкіпера тираспольського колективу - відзначилися Владислав Погорілий (39, з пенальті) та Антон Глущенко (43)

У другій половині протистояння донеччани продовжили побиття опонента. Цікаво, що до 80 хвилини рахунок на табло був незмінний, але протягом наступних семи хвилин "Шахтар" ще тричі забив у ворота "Шерифа". М'ячами за "помаранчево-чорних" відзначилися Олександр Ющенко (80), Даніїл Гончарук (85) та Ілля Гулько (87).

Попри таку розгромну перемогу, "гірники" припинили виступ у цьому турнірі, адже ще минулого туру поступилися міланському "Інтеру" (0:1). Цей результат призвів до того, що "Шахтар" вже б точно не піднявся вище третьої позиції у групі.

  • "Шахтар" із дев'ятьма балами посів третє місце в квартеті;
  • Молодіж "Шерифа" програла всі шість ігор на груповій стадії;
  • У Тирасполі донеччани також розбили "Шериф" (5:0);
  • Із цієї групи вийшли далі мадридський "Реал" та "Інтер".

Додамо, що 7 грудня о 22:00 на поле київського НСК "Олімпійський" вийдуть дорослі команди "Шахтаря" та "Шерифа". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри. Для обох колективів ця дуель не матиме жодного турнірного значення, адже український клуб вже точно буде останнім, а "Шериф" продовжить боротьбу в Лізі Європи.

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