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"Шахтар" обіграв аутсайдера УПЛ та не дозволив "Динамо" відірватися в чемпіонських перегонах

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"Шахтар" обіграв аутсайдера УПЛ та не дозволив "Динамо" відірватися в чемпіонських перегонах

ФК Шахтар

Команда Де Дзербі зрівнялася з киянами за очками в турнірній таблиці.

Донецький "Шахтар" на виїзді переміг "Інгулець" в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги - 1:0.

Вирішальний гол у зустрічі було забито на 32-й хвилині. Взяття воріт господарів організував бразильський дует "гірників" - Додо віддав результативну передачу, а Тете відправив м'яч у сітку.

  • "Шахтар" (41 бал) зрівнявся за очками з "Динамо", але продовжує перебувати на другій сходинці. "Біло-сині", обігравши вчора "Минай" (2:0), лідирують у чемпіонаті завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів, ніж у "гірників".
  • "Інгулець" з 10 пунктами залишився на передостанній, 15-й позиції.
  • У наступному турі УПЛ команда Роберто Де Дзербі 3 грудня прийме "Львів", а підопічні Сергія Лавриненка 5 грудня на виїзді зіграють проти "Зорі".

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