"Шахтар" обіграв аутсайдера УПЛ та не дозволив "Динамо" відірватися в чемпіонських перегонах

"Шахтар" обіграв аутсайдера УПЛ та не дозволив "Динамо" відірватися в чемпіонських перегонах

Команда Де Дзербі зрівнялася з киянами за очками в турнірній таблиці.

Донецький "Шахтар" на виїзді переміг "Інгулець" в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги - 1:0 .

Вирішальний гол у зустрічі було забито на 32-й хвилині. Взяття воріт господарів організував бразильський дует "гірників" - Додо віддав результативну передачу, а Тете відправив м'яч у сітку.

"Шахтар" (41 бал) зрівнявся за очками з "Динамо", але продовжує перебувати на другій сходинці. "Біло-сині", обігравши вчора "Минай" (2:0) , лідирують у чемпіонаті завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів, ніж у "гірників".

, лідирують у чемпіонаті завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів, ніж у "гірників". "Інгулець" з 10 пунктами залишився на передостанній, 15-й позиції.

У наступному турі УПЛ команда Роберто Де Дзербі 3 грудня прийме "Львів", а підопічні Сергія Лавриненка 5 грудня на виїзді зіграють проти "Зорі".

Читайте також:

Феєрія Довбика і Гуцуляка: "Дніпро-1" розірвав "Ворсклу" з найшвидшим голом сезону в УПЛ (відео)

Вивезли з Одеси три очки: "Десна" завдала поразки "Чорноморцю" в УПЛ