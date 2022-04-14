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"Шахтар" обіграв "Лехію" у благодійному матчі завдяки голу 12-річного фаната з Маріуполя (відео)

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"Шахтар" обіграв "Лехію" у благодійному матчі завдяки голу 12-річного фаната з Маріуполя (відео)

ФК Шахтар

"Гірники" зіграли другий товариський поєдинок на підтримку України.

У середу, 14 квітня, донецький "Шахтар" провів благодійний матч із "Лехією" у Польщі. Друга гра донецького клубу у рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine відбулася у Гданську та завершилася перемогою "гірників" - 3:2.

У першому таймі команди обмінялися голами Михайла Мудрика та Бассеку Діабате. Після перерви український вінгер відзначився ще раз. "Лехія" відігралася у компенсований час зусиллями Крістіана Оконевський.
 
На 90+5 хвилині 12-річний Дмитро Кеда приніс донецькій команді перемогу. Юний уболівальник "Шахтаря" з Маріуполя змушений був залишити Україну після вторгнення російських військ і зараз мешкає у Польщі.

Зазначимо, що Ярослав Ракицький, який залишив пітерський "Зеніт" після початку військового вторгнення рф в Україну, приєднався до донецької команди. Будучи вихованцем клубу, захисник зіграв матч за гірників уперше з 2018 року. Він провів на полі 83 хвилини.

Усі кошти від реалізації квитків на матч та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

У першому поєдинку донецька команда поступилася грецькому "Олімпіакосу". Тоді на потреби українців зібрали 102 тисячі євро.

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