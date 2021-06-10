"Шахтар" офіційно оформив один з найдорожчих трансферів в історії клубу

Донецький клуб виклав солідну суму за бразильського новачка.

Португальська "Бенфіка" на своєму офіційному сайті повідомила про перехід півзахисника Педріньо до донецького "Шахтаря".

Сума трансферу 23-річного бразильця склала 18 мільйонів євро. Тепер футболісту залишається пройти медичне обстеження і підписати контракт з "гірниками".

Трансфер Педріньо стане другим найдорожчим придбанням "гірників". Очолює цей список Бернард, за якого клуб заплатив 25 мільйонів євро. На третьому місці Тайсон - 15,24 мільйона євро.

Педріньо стане першим новачком "Шахтаря" після приходу нового головного тренера італійця Роберто Де Дзербі.

Минулого сезону бразилець забив лише 1 гол та зробив 4 асисти в 31 матчі за "Бенфіку" в усіх турнірах.

Педріньо є вихованцем "Корінтіанса" і дебютував за рідний клуб у 2017 році. Він провів за "мушкетерів" 93 матчі у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 8 результативних передач.

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