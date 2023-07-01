"Шахтар" офіційно оголосив про відставку головного тренера

Донецький "Шахтар" оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Ігорем Йовічевичем.

Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Разом з хорватським керманичем клуб залишає також його тренерський штаб.

"Дякуємо Ігору Йовічевичу та його асистентам за якісну роботу і високий професіоналізм, за красиві перемоги й незабутні емоції. Це був яскравий сезон, яким ви назавжди вписали свої імена до історії "Шахтаря". Окрема подяка за активну громадянську позицію в підтримці України та українців. Бажаємо нових досягнень і великих звершень у майбутньому!", – йдеться в повідомленні "помаранчево-чорних".

Йовічевич очолював "гірників" від липня 2022 року. Протягом цього часу команда провела 40 офіційних матчів, у яких здобула 24 перемоги за 10 нічиїх та 6 поразок.

Під керівництвом Йовічевича донеччани 14-й раз в історії стали чемпіонами України. Для хорватського керманича це був перший титул у тренерській кар'єрі.

Додамо, що контракт Йовічевіча з "Шахтарем" був розрахований до 30 червня 2024 року. Окрім перемоги в чемпіонаті України, хорват дійшов з командою до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на посаді головного тренера "гірників" Йовічевича замінить нідерландський фахівець Патрік ван Леувен, який минулого сезону очолював луганську "Зорю".

Нагадаємо, "Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Своїх суперників в основній сітці головного єврокубка донецький клуб дізнається під час жеребкування 31 серпня. Новий сезон УПЛ стартує 29 липня.

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