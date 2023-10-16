"Шахтар" офіційно отримав нового керманича – хто очолив "гірників"

До наступних матчів команду готуватиме Даріо Срна.
Донецький "Шахтар" призначив Даріо Срну виконувачем обов'язків головного тренера команди.
Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".
"Шахтар" бажає Даріо успіхів та перемог на новій посаді", – йдеться в дописі "помаранчево-чорних".
Біля керма донецького клубу 41-річний хорват замінив раніше звільненого нідерландського фахівця Патріка ван Леувена.
Зазначимо, що Срна досі не мав досвіду роботи головним тренером. Після завершення ігрової кар'єри він працював у донецькому клубі лише функціонером – директором з футболу та спортивним директором.
Даріо – легенда "Шахтаря", за який виступав від 2003-го до 2018 року. За цей час хорват зіграв 536 матчів у футболці "гірників" (рекорд клубу), відзначившись 49 голами та 121 асистом.
У ролі гравця Даріо здобув з "помаранчево-чорними" 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонств, 7 Кубків і 8 Суперкубків України.
Наразі "Шахтар" посідає третє місце в чемпіонаті України, маючи 18 очок після дев'яти зіграних матчів. У груповому етапі Ліги чемпіонів "гірники" провели два поєдинки: поступилися португальському "Порту" (1:3) та перемогли бельгійський "Антверпен" (3:2).
Наступний матч донеччани проведуть 21 жовтня проти ЛНЗ в рамках 11-го туру УПЛ. Після цього "Шахтар" 25 жовтня в Іспанії зіграє з "Барселоною" у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів.
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