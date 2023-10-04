"Шахтар" оформив неймовірний камбек і переміг "Антверпен" у Лізі чемпіонів (відео)

Чемпіон України до перерви поступався з різницею у два голи, але зумів перевернути перебіг гри у другому таймі.

Донецький "Шахтар" переміг бельгійський "Антверпен" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на арені "Босейлстадіон" у бельгійському місті Антверпен завершився з рахунком 2:3 .

Господарі поля вийшли вперед уже на третій хвилині зустрічі. Ярослав Ракицький втратив м'яч перед власним карним майданчиком, після чого Арбнор Муя на замасі прибрав Іраклі Азарова та прицільно пробив у дальній кут.

На 33-й хвилині чемпіон Бельгії подвоїв свою перевагу в рахунку. Мішель-Анж Баліквіша реалізував вихід один на один з Дмитром Різником після чудової розрізної передачі Артура Вермерена.

Одразу після перерви підопічні Патріка ван Леувена зуміли відіграти один гол. Георгій Судаков з-за меж штрафного влучив у стійку, але атака "гірників" продовжилася – Єгор Назарина пробив у воротаря, після чого м'яч завис у повітрі, а Данило Сікан головою вдало зіграв на добиванні.

На 71-й хвилині "Шахтар" зрівняв рахунок – Ракицький низом пробив зі штрафного, а м'яч рикошетом від Баліквіши опинився у воротах "Антверпена".

На 76-й хвилині "гірники" вперше в цьому поєдинку вирвалися вперед. Після грубої помилки воротаря "Антверпена" Назарина зробив передачу на Сікана, а той оформив дубль.

Драматична розв'язка цього захопливого протистояння настала у компенсований час. На 90+6-й хвилині після дальнього удару Тобі Алдервейрелда м'яч влучив у руку Тарасу Степаненку – арбітр призначив пенальті. Однак Алдервейрелд з 11-метрової позначки пробив повз ворота, не зумівшив врятувати бельгійську команду від поразки.

Огляд матчу

В іншому матчі другого туру групи H португальський "Порту" прийматиме іспанську "Барселону". Цей поєдинок також відбудеться 4 жовтня, але о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що у стартовому турі головного єврокубка "Шахтар" і "Антверпен" зазнали поразок. Чемпіон України поступився "Порту" (1:3), а володар "золота" бельгійської першості розгромно програв "Барселоні" (0:5).

Матчі третього туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Барселона" – "Шахтар", "Антверпен" – "Порту".

До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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