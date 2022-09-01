"Шахтар" оголосив про перехід українського ексфутболіста "Севільї" та "Селтіка"

25-річний футболіст, який є вихованцем львівських "Карпат", перебрався до складу "гірників" із бельгійського "Мехелена".

Про перехід Шведа повідомляє офіційний сайт донеччан.

Зазначається, що гравець підписав контракт із "Шахтарем" до середини 2027 року. Щодо фінансової складової, то тут немає жодної інформації.

Цікаво, що Швед дебютував за "Карпати" у віці 17 років, коли командою керував нинішній тренер "Шахтаря" - Ігор Йовічевич. Після цього в його кар'єрі була іспанська "Севілья", за яку зіграв лише один матч за молодіжний склад і шість поєдинків (1 м'яч, 2 асисти) за U-19 у Юнацькій лізі УЄФА.

Від літа 2017-го Мар'ян знову виступав за "Карпати" й стає лідером, набравши протягом півтора сезону 43 матчі та 21 забитий м'яч. 2019-го відбувся перехід до шотландського "Селтіка" (3 гри, 1 гол), після чого півзахисник перейшов до "Мехелені": протягом двох сезонів провів 62 матчі, забив 8 м'ячів і зробив 6 асистів.

Від 2015 року Швед грав за юнацькі та молодіжну збірні України. У листопаді 2018 року дебютував у складі національної збірної України, за яку на сьогодні провів два матчі.

Раніше "Шахтар" підписав контракт із ексфутболістом луганської "Зорі" - Іваном Петряком.

Після двох зіграних матчів в УПЛ "Шахтар" має у своєму активі чотири бали та йде на шостому місці в турнірній таблиці;

У п'ятницю, 2 вересня, "гірники" проведуть поєдинок 3-го туру внутрішньої першості проти львівського "Руха", а за чотири дні зіграють виїзний матч 1-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти німецького РБ "Лейпциг".

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