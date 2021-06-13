"Шахтар" оголосив про перший літній трансфер: що відомо про новачка "гірників"

Бразилець Педріньо підписав довгостроковий контракт із донецьким клубом.

Донецький "Шахтар" на офіційному сайті оголосив про перехід півзахисника "Бенфіки" Педріньо.

Контракт "гірників" із 23-річним бразильцем розрахований на 5 років.

️ Добро пожаловать в «Шахтер», Педриньо! ⚒ pic.twitter.com/eumiSCT60t — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 13, 2021

Раніше про відхід свого футболіста в "Шахтар" повідомила "Бенфіка". Сума трансферу склала 18 мільйонів євро.

Трансфер Педріньо став другим найдорожчим придбанням "гірників". Очолює цей список Бернард, за якого клуб заплатив 25 мільйонів євро. На третьому місці Тайсон - 15,24 мільйона євро.

Педріньо став першим новачком "Шахтаря" після приходу нового головного тренера італійця Роберто Де Дзербі.

Минулого сезону бразилець забив лише 1 гол та зробив 4 асисти в 31 матчі за "Бенфіку" в усіх турнірах.

Педріньо є вихованцем "Корінтіанса" і дебютував за рідний клуб у 2017 році. Він провів за "мушкетерів" 93 матчі у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 8 результативних передач.

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