"Шахтар" оголосив про підписання бразильського новачка: названо суму трансферу

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання бразильського півзахисника Аліссона Сантани.

Як повідомляється на офіційному сайті "гірників", 19-річний вінгер перейшов до "Шахтаря" з бразильського "Атлетіко Мінейро". Контракт із гравцем розрахований до 2030 року.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, трансфер бразильця обійшовся "Шахтарю" в 16 мільйонів євро.

Аліссон Сантана – вихованець академії "Атлетіко Мінейро": у серпні 2022 року він підписав перший професійний контракт з клубом, а в липні 2023-го дебютував у головній команді.

Загалом провів за основний склад "гало" 42 матчі (24 в чемпіонаті Бразилії, 6 в Копа Лібертадорес, 4 в Кубку Бразилії, 8 в чемпіонаті Мінейро), забив 3 м'ячі. Став чемпіоном штату Мінас-Жерайс (2024).

Від січня 2025 року Сантана виступає за збірну Бразилії U-20 (8 матчів, 1 гол), у складі якої став переможцем молодіжного чемпіонату Південної Америки-2025 (U-20).

За десять турів до завершення чемпіонату "Шахтар" (40 очок) з матчем у запасі посідає третє місце в таблиці УПЛ. Команда Маріно Пушича на 4 бали відстає від "Олександрії" та на 10 пунктів від "Динамо", яке лідирує.

В рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "помаранчево-чорні" у вівторок, 11 березня, у Львові зустрінуться з "Карпатами".

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