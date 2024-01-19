"Шахтар" оголосив про підписання першого зимового новачка – відома сума трансферу

"Гірники" підсилилися бразильським вінгером Кевіном.
Донецький "Шахтар" оформив перший зимовий трансфер. Чемпіон України придбав у "Палмейраса" бразильського вінгера Кевіна.
Як повідомляє офіційний сайт "гірників", 21-річний півзахисник підписав з донеччанами контракт на 5 років. Бразилець виступатиме під 37-м номером.
За інформацією авторитетного журналіста та інсайдера Фабріціо Романо, трансфер Кевіна обійшовся "Шахтарю" в 15 мільйонів євро.
Кевін – вихованець клубу "Деспортіво Бразіл". Улітку 2020-го він перейшов до "Палмейраса", приєднавшись до юнацької команди, а 1 грудня 2021-го дебютував за основний склад.
За головну команду "Палмейраса" Кевін зіграв 11 поєдинків, в яких відзначився одним голом. Також він провів 42 матчі у молодіжній команді, забив 15 м'ячів і зробив 6 асистів.
Разом з "Палмейрасом" Кевін став чемпіоном Бразилії у сезоні-2023 року.
Нагадаємо, на зимову паузу "Шахтар" пішов на четвертому місці в чемпіонаті України, набравши 31 бал після 15 поєдинків. За втраченими очками підопічні Маріно Пушича разом з "Динамо" лідирують в УПЛ.
Перші офіційні матчі нового року "гірники" зіграють 15 і 22 лютого проти французького "Марселя". На кону стоятиме вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.
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