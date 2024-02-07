"Шахтар" оголосив про повернення одного з найдорожчих гравців у своїй історії

Педріньо від липня 2024 року знову виступатиме за "гірників".

Донецький "Шахтар" анонсував повернення бразильського півзахисника Педріньо.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", 25-річний футболіст підписав з клубом новий контракт, який розрахований на 5 років – до 30 червня 2029-го.

Проте у другій частині поточного сезону Педріньо донеччанам не допоможе. Він приєднається до "гірників" у липні 2024 року, а до того часу продовжить виступати за бразильський "Атлетіко Мінейро".

Педріньо став гравцем "Шахтаря" влітку 2021 року, перейшовши з "Бенфіки" за 18 мільйонів євро. Це друге найдорожче придбання в історії донецького клубу. Більше "гірники" заплатили тільки за бразильця Бернарда влітку 2013 року – 25 мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 Педріньо провів за "Шахтар" 19 матчів, в яких забив 4 голи. Разом з "гірниками" він виграв Суперкубок України.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України бразилець скористався правилом ФІФА, яке дозволяло легіонерам призупиняти контракти з клубами, і вирушив до оренди в "Атлетіко Мінейро". У складі бразильського клубу він зіграв 43 матчі у всіх турнірах і віддав 3 асисти.

Додамо, що раніше "Шахтар" оголосив про підписання 19-річного грузинського захисника тбіліського "Динамо" Луки Лацабідзе. Також донецький клуб оформив трансфер 21-річного бразильського вінгера "Палмейраса" Кевіна та купив 20-річного бразильського півзахисника "Васко да Гама" Марлона Гомеса.

Нагадаємо, вже зовсім скоро "Шахтар" розпочне виступи в "єврокубковій весні". Перші офіційні матчі нового року підопічні Маріно Пушича зіграють 15 і 22 лютого проти французького "Марселя". На кону стоятиме вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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