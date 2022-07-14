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"Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера

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"Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера

Фото: ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" представив Ігоря Йовічевича на посаді головного тренера команди.

Хорватський фахівець підписав із "гірниками" контракт на два роки.

Про це повідомляє пресслужба "помаранчево-чорних". Йовічевич став 35-м головним тренером в історії "Шахтаря".

На посаді керманича донецького клубу 48-річний Йовічевич замінив італійця Роберто Де Дзербі, який достроково припинив співпрацю з "Шахтарем" через війну в Україні.

Від вересня 2020 року Йовічевич очолював "Дніпро-1". Разом із дніпрянами він посів третє місце в достроково завершеному сезоні УПЛ-2021/22, вивівши команду до єврокубків.

Також хорват раніше працював з "Карпатами", "Цельє", юнацькою та головною командами "Динамо" Загреб.

У ролі тренера на рахунку Йовічевича 92 матчі в чемпіонаті й Кубку України: 37 перемог, 18 нічиїх і 37 поразок.

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