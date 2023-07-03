"Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера

"Гірників" очолив колишній керманич "Зорі" Патрік ван Леувен.
Нідерландський фахівець Патрік ван Леувен став новим головним тренером донецького "Шахтаря".
Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".
Контракт з нідерландським спеціалістом розрахований до 30 червня 2025 року.
Ван Леувен став 36-м головним тренером в історії донецького клубу. Він замінив на посаді раніше звільненого хорвата Ігоря Йовічевича, з яким команда минулого сезону виграла чемпіонат України та дійшла до 1/8 фіналу Ліги Європи.
53-річний нідерландець минулого сезону очолював луганську "Зорю", з якою здобув бронзові медалі вітчизняної першості. Ван Леувена визнали найкращим тренером УПЛ за підсумками сезону-2022/23.
Раніше ван Леувен вже працював у "Шахтарі" – від 2006 до 2013 року він очолював Академію "гірників".
Нагадаємо, "Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Своїх суперників в основній сітці головного єврокубка донецький клуб дізнається під час жеребкування 31 серпня. Новий сезон УПЛ стартує 29 липня.
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