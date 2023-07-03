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"Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера

Патрік ван Леувен / Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

"Гірників" очолив колишній керманич "Зорі" Патрік ван Леувен.

Нідерландський фахівець Патрік ван Леувен став новим головним тренером донецького "Шахтаря".

Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Контракт з нідерландським спеціалістом розрахований до 30 червня 2025 року.

Ван Леувен став 36-м головним тренером в історії донецького клубу. Він замінив на посаді раніше звільненого хорвата Ігоря Йовічевича, з яким команда минулого сезону виграла чемпіонат України та дійшла до 1/8 фіналу Ліги Європи.

53-річний нідерландець минулого сезону очолював луганську "Зорю", з якою здобув бронзові медалі вітчизняної першості. Ван Леувена визнали найкращим тренером УПЛ за підсумками сезону-2022/23.

Раніше ван Леувен вже працював у "Шахтарі" – від 2006 до 2013 року він очолював Академію "гірників".

Нагадаємо, "Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Своїх суперників в основній сітці головного єврокубка донецький клуб дізнається під час жеребкування 31 серпня. Новий сезон УПЛ стартує 29 липня.

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Дата публікації
Перегляди
86
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