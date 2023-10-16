"Шахтар" оголосив про звільнення головного тренера команди ван Леувена

Донецький "Шахтар" звільнив головного тренера команди Патріка ван Леувена.

Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Керівництво "помаранчево-чорних" ухвалило рішення достроково припинити співпрацю з 54-річним нідерландським фахівцем. Разом з ван Леувеном клуб також залишає його тренерський штаб.

Патрік очолював "гірників" від липня 2023 року, замінивши на посаді хорвата Ігоря Йовічевича. Під керівництвом ван Леувена команда провела 12 офіційних матчів.

Наразі "Шахтар" посідає третє місце в чемпіонаті України, маючи 18 очок після дев'яти зіграних матчів. У груповому етапі Ліги чемпіонів "гірники" провели два поєдинки: поступилися португальському "Порту" (1:3) та перемогли бельгійський "Антверпен" (3:2).

Наступний матч донеччани проведуть 21 жовтня проти ЛНЗ в рамках 11-го туру УПЛ. Після цього "Шахтар" 25 жовтня в Іспанії зіграє з "Барселоною" у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів.

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