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"Шахтар" оголосив стартовий склад на матч Ліги чемпіонів проти "Янг Бойз"

"Шахтар" оголосив стартовий склад на матч Ліги чемпіонів проти "Янг Бойз"

"Шахтар" / Фото: ФК Шахтар

Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Донецький "Шахтар" оголосив стартовий склад на матч четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти швейцарського "Янг Бойз", який у середу, 6 листопада, відбудеться на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені.

Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Янг Бойз" доступна на нашому сайті.

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко, Криськів, Судаков, Кевін, Зубков, Егіналду

Запасні: Фесюн, Азаров, Грам, Франьїч, Тобіас, Степаненко, Назарина, Марлон, Невертон, Педрінью, Траоре, Сікан

У перших трьох турах "Шахтар" зіграв унічию проти "Болоньї" (0:0), розгромно програв "Аталанті" (0:3) та поступився лондонському "Арсеналу" (0:1). Підопічні Маріно Пушича посідають 29-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі одне очко.

"Янг Бойз" зазнав поразок від "Астон Вілли" (0:3), "Барселони" (0:5) та "Інтера" (0:1). Швейцарський клуб без набраних балів перебуває на передостанній, 35-й позиції турнірної таблиці ЛЧ.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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