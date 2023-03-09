"Шахтар" оголосив стартовий склад на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи з "Феєнордом"

Донецький "Шахтар" назвав стартовий склад на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23 з нідерландським "Феєнордом", який сьогодні, 9 березня, відбудеться у Варшаві.

"Шахтар": Трубін, Топалов, Ракицький, Матвієнко, Тейлор, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Криськів, Зубков, Траоре

Запасні: П'ятов, Шевченко, Фаріна, Назаріна, Джурасек, Петряк, Тотовицький, Швед, Очеретько, Келсі, Сікан

Також стартовий склад на гру з "гірниками" оголосив нідерландський клуб.

"Феєнорд": Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсен, Шиманський, Кекчю, Віффер, Ідріссі, Джаханбахш, Хіменес

Запасні: Марсіано, Троост, Расмуссен, Перейра, Ділросун, Пайшао, Лопес, Траунер, Таабуні, Касанвірджо, Бульяуде, Міламбо

Матч "Шахтар" – "Феєнорд" розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні Війська Польського. Текстова онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Поєдинок-відповідь між командами запланований на 16 березня у Роттердамі. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи заплановане на 17 березня.

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