"Шахтар" оголосив стартовий склад на вирішальну битву з "Порту" за плейоф Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" назвав стартовий склад на матч заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти португальського "Порту".

"Шахтар": Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Сікан.

Запасні: Рудько, Лемкін, Азаров, Педріньйо, Міроші, Козік, Кастілло, Егіналду, Швед, Назарина, Невертон, Келсі.

Також став відомий стартовий склад "Порту" на вирішальну зустріч з українським клубом.

"Порту": Діогу Кошта, Фабіу Кардозу, Пепе, Еуштакіу, Таремі, Зайду, Пепе, Галено, Санчес, Варела, Еванілсон.

Запасні: Клаудіу Рамуш, Давид Карму, Груїч, Франсішку Консейсау, Хайме, Венделл, Намасо, Андре Франку, Наварро, Жоау Маріу, Бернарду Фолья, Гонсалу Боржеш.

Поєдинок "Порту" – "Шахтар" відбудеться сьогодні, 13 грудня, на стадіоні "Драгау" в місті Порту. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Порту" – "Шахтар".

Нагадаємо, "гірникам" потрібно перемагати "драконів", аби вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В іншому разі "Шахтар" навесні зіграє у плейоф Ліги Європи.

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