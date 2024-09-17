"Шахтар" оголосив заявку на стартовий матч основного раунду Ліги чемпіонів проти "Болоньї"

Донецький "Шахтар" прибув до Італії на матч першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти "Болоньї".

Як повідомляється на офіційному сайті "гірників", головний тренер "помаранчево-чорних" Маріно Пушич узяв на поєдинок 28 футболістів.

Заявка "Шахтаря" на матч проти "Болоньї"

Воротарі: Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков



Захисники: Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина



Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар'ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педріньйо, Невертон



Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Данило Сікан

У вівторок, 17 вересня, на донеччан чекають традиційні медіазаходи – передматчева пресконференція та відкрите тренування.

Поєдинок "Болонья" – "Шахтар" відбудеться у середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль-Ара". Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу "Болонья" – "Шахтар" буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів "гірники" виступатимуть в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних команд (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Крім "Болоньї", суперниками чинного чемпіона України стануть "Аталанта" (Італія), "Арсенал" Лондон (Англія), "Янг Бойз" (Швейцарія), ПСВ (Нідерланди), "Баварія" (Німеччина), "Брест" (Франція) та "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Читайте також:

Болонья – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Став відомий розклад усіх матчів "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів: результати жеребкування основної стадії