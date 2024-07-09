"Шахтар" орендував хорватського гравця з клубу чемпіонату Німеччини

Донецький "Шахтар" оголосив про перехід хорватського півзахисника німецького "Вольфсбурга" Бартола Франьїча.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", 24-річний опорний хавбек перебрався до чемпіона України на правах оренди до завершення сезону-2024/25.

"Помаранчево-чорні" також матимуть право викупити футболіста. Сума можливого повноцінного трансферу не розголошується.

Франьїч – вихованець загребського "Динамо", за головну команду якого дебютував у липні 2020 року. Загалом провів за клуб 82 матчі (1 гол, 4 асисти), тричі ставав чемпіоном Хорватії (2020, 2021, 2022), здобув Кубок Хорватії (2021).

Влітку 2022 року перейшов до німецького "Вольфсбурга", за який зіграв 6 поєдинків. У сезоні-2023/24 виступав на правах оренди за клуб Бундесліги "Дармштадт" (20 матчів, 1 асист).



Франьїч грав за юнацькі збірні Хорватії всіх вікових категорій. У складі молодіжної збірної Хорватії (U-21) провів 15 матчів і забив один гол.

Нагадаємо, минулого сезону "Шахтар" оформив "золотий дубль", вигравши чемпіонат та Кубок України. Донецький клуб автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

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