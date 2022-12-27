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"Шахтар" отримав офіційну пропозицію від гранда АПЛ щодо Мудрика – "гірники" просять значно більше

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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"Шахтар" отримав офіційну пропозицію від гранда АПЛ щодо Мудрика – "гірники" просять значно більше

Фото: ФК Шахтар

Найближчим часом відбудуться переговори з агентом футболіста.

Лондонський "Арсенал" зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" щодо трансферу вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

Зазначається, йдеться про 40 мільйонів євро плюс 20 мільйонів можливих бонусів. Проте "Шахтар" вимагає значно більше. Відомо, що "гірники" мають намір продати Мудрика не менш як за 100 мільйонів євро.

Найближчим часом відбудуться переговори з агентом Мудрика. Щодо умов особистого контракту проблем у "канонірів" виникнути не повинно.

  • Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.
  • Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що сам вінгер вже досяг попередніх домовленостей із лондонським клубом.

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Дата публікації
Перегляди
504
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