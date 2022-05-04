"Шахтар" отримав право виступити в груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2022/23

Донецький "Шахтар" автоматично потрапив до групового раунду наступного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

Це стало можливим завдяки перемозі англійського "Ліверпуля" над іспанським "Вільярреалом" у півфіналі цьогорічного турніру, а також відстороненню російських клубів з єврокубків на наступний сезон.

Згідно з регламентом турніру, якщо переможець Ліги чемпіонів кваліфікується до групового етапу через внутрішній чемпіонат, то пряму путівку отримує чемпіон 11-ї за рейтингом асоціації. Оскільки раніше УЄФА усунув російські команди, то Шотландія (11-та позиція в рейтингу європейських асоціацій) вже отримала пряму путівку до групового етапу турніру. Таким чином, право зіграти в груповому етапі також отримує чемпіон 12-ї асоціації, якою якраз і є Україна.

Оскільки "Ліверпуль", а також "Манчестер Сіті" і мадридський "Реал", які позмагаються в другому півфіналі цьогорічного турніру, вже гарантували собі потрапляння до групи Ліги чемпіонів, то саме Україна отримає одну пряму путівку до основного раунду на наступний сезон.

Зазначимо, що сезон УПЛ-2021/22 був завершений достроково через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України. Чемпіонат вперше в історії закінчили без визначення чемпіона та призерів. Турнірна таблиця станом на 24 лютого була визнана остаточною.

Оскільки "Шахтар" фінішував на першій сходинці, то саме він і отримає пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23 від України. "Динамо" ж, яке відстало від "гірників" на 2 очки, зіграє в кваліфікації турніру.

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