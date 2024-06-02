"Шахтар" отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25

Донецький "Шахтар" гратиме в основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Чемпіон України отримав пряму путівку до цієї стадії турніру завдяки тому, що мадридський "Реал" обіграв "Боруссію" Дортмунд у фінальному матчі ЛЧ-2023/24.

Згідно з новим регламентом, оскільки переможець Ліги чемпіонів забезпечив собі участь у наступному розіграші найпрестижнішого єврокубку через національний чемпіонат, то вакантне місце дістанеться чемпіону своєї країни з найвищим 5-річним рейтингом в єврокубках – таким клубом став "Шахтар".

Якби "Реал" програв "Боруссії" Дортмунд у фіналі, то Бундесліга б отримала шостого представника в основній стадії ЛЧ-2024/25 – "Айнтрахт" Франкфурт. У такому разі "Шахтарю" довелося б проходити раунд плейоф кваліфікації.

Зазначимо, що київське "Динамо" в ранзі срібного призера УПЛ стартуватиме з другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів і вже дізналося потенційних суперників.

Нагадаємо, сезон-2024/25 стане першим, у якому буде застосовано новий формат єврокубків. Крім збільшення кількості учасників основної стадії усіх трьох євротурнірів від 32 до 36 клубів, класичний груповий етап буде замінений на формат єдиної ліги.

Кожна команда в Лізі чемпіонів та Лізі Європи проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді), а в Лізі конференцій – по шість матчів на етапі ліги (три вдома та три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії кожного з євротурнірів автоматично потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках. Переходів між турнірами (з ЛЧ до ЛЄ, з ЛЄ до ЛК) більше не буде.

Революційні зміни також торкнуться календаря турнірів. Останні, 7-й та 8-й, тури в ЛЧ та ЛЄ відбудуться в січні 2025 року. ЛК завершиться шостим туром у грудні.

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